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Зеленський призначив нових голів ОВА у двох регіонах

13 квітня 2023 23:06
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Зеленський призначив нових голів ОВА у двох регіонах
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових голів Сумської та Луганської обласних військових адміністрацій. 

Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу Президента.

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Новий голова Сумської ОВА

Головою Сумської обласної державної адміністрації призначено Володимира Артюха.

Артюх — генерал-лейтенант, радник начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Він присвятив 37 років Збройним силам України, де служив на командних і штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу ЗСУ.

Очільник Луганської ОВА

Новим головою Луганської ОВА призначений Артем Лисогор.

Він був заступником начальника ГУ Національної поліції Житомирської області. З жовтня 2021 року по червень 2022 року Лисогор був відряджений на схід України для виконання обов'язків заступника командувача Об'єднаних сил із задіяння сил і засобів підрозділів Нацполіції.

Нагадаємо, 7 квітня Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Уряд затвердив нових голів військових адміністрацій у Київській та Дніпропетровській областях. 

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