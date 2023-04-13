Зеленський призначив нових голів ОВА у двох регіонах
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових голів Сумської та Луганської обласних військових адміністрацій.
Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу Президента.
Новий голова Сумської ОВА
Головою Сумської обласної державної адміністрації призначено Володимира Артюха.
Артюх — генерал-лейтенант, радник начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Він присвятив 37 років Збройним силам України, де служив на командних і штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу ЗСУ.
Очільник Луганської ОВА
Новим головою Луганської ОВА призначений Артем Лисогор.
Він був заступником начальника ГУ Національної поліції Житомирської області. З жовтня 2021 року по червень 2022 року Лисогор був відряджений на схід України для виконання обов'язків заступника командувача Об'єднаних сил із задіяння сил і засобів підрозділів Нацполіції.
Нагадаємо, 7 квітня Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Уряд затвердив нових голів військових адміністрацій у Київській та Дніпропетровській областях.