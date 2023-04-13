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Зеленский назначил новых глав ОВА в двух регионах

13 апреля 2023 23:06
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Зеленский назначил новых глав ОВА в двух регионах
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых председателей Сумской и Луганской областных военных администраций.

Соответствующие указы размещены на сайте Офиса Президента.

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Новый глава Сумской ОВА

Председателем Сумской областной государственной администрации назначен Владимир Артюх.

Артюх — генерал-лейтенант, советник начальника Винницкой областной военной администрации. Он посвятил 37 лет Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.

Глава Луганской ОВА

Новым главой Луганской ОВА назначен Артем Лысогор.

Он являлся заместителем начальника ГУ Национальной полиции Житомирской области. С октября 2021 по июнь 2022 года Лысогор был откомандирован на восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенных сил по задействованию сил и средств подразделений Нацполиции.

Напомним, 7 апреля Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений. Правительство утвердило новых глав военных администраций в Киевской и Днепропетровской областях. 

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