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Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм позаштатним радником

26 вересня 2023 22:03
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Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм позаштатним радником
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Андрієм Шевченко. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм позаштатним радником. Відповідний указ з'явився сьогодні, 26 вересня.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента

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Призначення Шевченка

"Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником Президента України (поза штатом)", — йдеться в документі.

Що відомо про Андрія Шевченка

Андрій Шевченко був професійним футболістом з 1994 по 2012 рік. Потім почав займатися тренерською діяльністю. Також був головним тренером національної збірної України. 

У 2003 році став заслуженим майстром спорту України. В 2004 році отримав звання Героя України. Під час повномасштабного вторгнення РФ став амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Нагадаємо, у столиці Польщі Варшаві відбувся благодійний вечір за участю зірок українського спорту. Олександр Усик та Андрій Шевченко об'єднали зусилля заради рідної країни.

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