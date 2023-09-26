Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Андрієм Шевченко. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм позаштатним радником. Відповідний указ з'явився сьогодні, 26 вересня.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

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Призначення Шевченка

"Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником Президента України (поза штатом)", — йдеться в документі.

Що відомо про Андрія Шевченка

Андрій Шевченко був професійним футболістом з 1994 по 2012 рік. Потім почав займатися тренерською діяльністю. Також був головним тренером національної збірної України.

У 2003 році став заслуженим майстром спорту України. В 2004 році отримав звання Героя України. Під час повномасштабного вторгнення РФ став амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Нагадаємо, у столиці Польщі Варшаві відбувся благодійний вечір за участю зірок українського спорту. Олександр Усик та Андрій Шевченко об'єднали зусилля заради рідної країни.