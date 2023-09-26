Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм позаштатним радником
Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм позаштатним радником. Відповідний указ з'явився сьогодні, 26 вересня.
Про це йдеться на сайті Офісу Президента.
Призначення Шевченка
"Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником Президента України (поза штатом)", — йдеться в документі.
Що відомо про Андрія Шевченка
Андрій Шевченко був професійним футболістом з 1994 по 2012 рік. Потім почав займатися тренерською діяльністю. Також був головним тренером національної збірної України.
У 2003 році став заслуженим майстром спорту України. В 2004 році отримав звання Героя України. Під час повномасштабного вторгнення РФ став амбасадором фандрейзингової платформи United24.
Нагадаємо, у столиці Польщі Варшаві відбувся благодійний вечір за участю зірок українського спорту. Олександр Усик та Андрій Шевченко об'єднали зусилля заради рідної країни.