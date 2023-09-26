Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником. Соответствующий указ появился сегодня, 26 сентября.
Об этом говорится на сайте Офиса Президента.
Назначение Шевченко
"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником Президента Украины (вне штата)", — говорится в документе.
Что известно об Андрее Шевченко
Андрей Шевченко был профессиональным футболистом с 1994 по 2012 год. Затем начал заниматься тренерской деятельностью. Также являлся главным тренером национальной сборной Украины.
В 2003 году стал заслуженным мастером спорта Украины. В 2004 году получил звание Героя Украины. Во время полномасштабного вторжения РФ стал амбасадором фандрейзинговой платформы United24.
Напомним, в столице Польши Варшаве прошел благотворительный вечер с участием звезд украинского спорта. Александр Усик и Андрей Шевченко объединили усилия для родной страны.