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Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником

26 сентября 2023 22:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Андреем Шевченко. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником. Соответствующий указ появился сегодня, 26 сентября.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

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Назначение Шевченко

"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником Президента Украины (вне штата)", — говорится в документе.

Что известно об Андрее Шевченко

Андрей Шевченко был профессиональным футболистом с 1994 по 2012 год. Затем начал заниматься тренерской деятельностью. Также являлся главным тренером национальной сборной Украины.

В 2003 году стал заслуженным мастером спорта Украины. В 2004 году получил звание Героя Украины. Во время полномасштабного вторжения РФ стал амбасадором фандрейзинговой платформы United24.

Напомним, в столице Польши Варшаве прошел благотворительный вечер с участием звезд украинского спорта. Александр Усик и Андрей Шевченко объединили усилия для родной страны.

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