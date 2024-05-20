Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський привітав з призначенням нового прем'єр-міністра Хорватії arrow

Зеленський привітав з призначенням нового прем'єр-міністра Хорватії

20 травня 2024 14:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський привітав з призначенням нового прем'єр-міністра Хорватії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав з призначенням нового прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича. Також він висловив вдячність очільнику хорватського уряду за постійну підтримку України з боку його країни.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram у понеділок, 20 травня.

Читайте також:

Зеленський привітав Андрея Пленковича

"Говорив з Андреєм Пленковичем. Привітав його з призначенням на посаду прем'єр-міністра Республіки Хорватія та висловив вдячність за постійну підтримку України з боку Хорватії", — зазначив глава держави.

Також Зеленський подякував прем'єр-міністру за підтвердження його участі в Саміті миру у Швейцарії.

Крім того, сторони обговорили підтримку з боку Хорватії початку переговорів про вступ України до ЄС і можливість долучення до Вільнюської декларації G7 про підтримку України.

президент зеленський
Повідомлення президента Зеленського. Фото: скріншот

Раніше ми повідомляли, що Зеленський заявив, що окупанти не досягають свого завдання. Також він подякував військовим, які борються з російською агресією.

В Україні цього року у неділю, 19 травня, відзначили День пам'яті жертв політичних репресій. Цього дня Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

Володимир Зеленський
Європейський союз
Хорватія
Україна
політики
світ
Формула миру

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024