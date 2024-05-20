Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський привітав з призначенням нового прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича. Також він висловив вдячність очільнику хорватського уряду за постійну підтримку України з боку його країни.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram у понеділок, 20 травня.

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Зеленський привітав Андрея Пленковича

"Говорив з Андреєм Пленковичем. Привітав його з призначенням на посаду прем'єр-міністра Республіки Хорватія та висловив вдячність за постійну підтримку України з боку Хорватії", — зазначив глава держави.

Також Зеленський подякував прем'єр-міністру за підтвердження його участі в Саміті миру у Швейцарії.

Крім того, сторони обговорили підтримку з боку Хорватії початку переговорів про вступ України до ЄС і можливість долучення до Вільнюської декларації G7 про підтримку України.

Повідомлення президента Зеленського. Фото: скріншот

Раніше ми повідомляли, що Зеленський заявив, що окупанти не досягають свого завдання. Також він подякував військовим, які борються з російською агресією.

В Україні цього року у неділю, 19 травня, відзначили День пам'яті жертв політичних репресій. Цього дня Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.