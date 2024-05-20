Зеленський привітав з призначенням нового прем'єр-міністра Хорватії
Президент України Володимир Зеленський привітав з призначенням нового прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича. Також він висловив вдячність очільнику хорватського уряду за постійну підтримку України з боку його країни.
Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram у понеділок, 20 травня.
Зеленський привітав Андрея Пленковича
"Говорив з Андреєм Пленковичем. Привітав його з призначенням на посаду прем'єр-міністра Республіки Хорватія та висловив вдячність за постійну підтримку України з боку Хорватії", — зазначив глава держави.
Також Зеленський подякував прем'єр-міністру за підтвердження його участі в Саміті миру у Швейцарії.
Крім того, сторони обговорили підтримку з боку Хорватії початку переговорів про вступ України до ЄС і можливість долучення до Вільнюської декларації G7 про підтримку України.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський заявив, що окупанти не досягають свого завдання. Також він подякував військовим, які борються з російською агресією.
В Україні цього року у неділю, 19 травня, відзначили День пам'яті жертв політичних репресій. Цього дня Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.
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