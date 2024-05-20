Зеленский поздравил с назначением нового премьер-министра Хорватии
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с назначением нового премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича. Также он выразил благодарность главе хорватского правительства за постоянную поддержку Украины со стороны его страны.
Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Telegram в понедельник, 20 мая.
Зеленский поздравил Андрея Пленковича
"Говорил с Андреем Пленковичем. Поздравил его с назначением на должность премьер-министра Республики Хорватия и выразил благодарность за постоянную поддержку Украины со стороны Хорватии", — отметил глава государства.
Также Зеленский поблагодарил премьер-министра за подтверждение его участия в Саммите мира в Швейцарии.
Кроме того, стороны обсудили поддержку со стороны Хорватии начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и возможности присоединения к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины.
Ранее мы сообщали, что Зеленский заявил, что оккупанты не достигают своей задачи. Также он поблагодарил военных, борющихся с российской агрессией.
В Украине в воскресенье, 19 мая, отметили День памяти жертв политических репрессий. В этот день Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским.
Читайте Новини.LIVE!