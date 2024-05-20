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Зеленский поздравил с назначением нового премьер-министра Хорватии

20 мая 2024 14:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский поздравил с назначением нового премьер-министра Хорватии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с назначением нового премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича. Также он выразил благодарность главе хорватского правительства за постоянную поддержку Украины со стороны его страны.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Telegram в понедельник, 20 мая.

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"Говорил с Андреем Пленковичем. Поздравил его с назначением на должность премьер-министра Республики Хорватия и выразил благодарность за постоянную поддержку Украины со стороны Хорватии", — отметил глава государства.

Также Зеленский поблагодарил премьер-министра за подтверждение его участия в Саммите мира в Швейцарии.

Кроме того, стороны обсудили поддержку со стороны Хорватии начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и возможности присоединения к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины.

президент зеленский
Сообщения президента Зеленского. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Зеленский заявил, что оккупанты не достигают своей задачи. Также он поблагодарил военных, борющихся с российской агрессией.

В Украине в воскресенье, 19 мая, отметили День памяти жертв политических репрессий. В этот день Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским.

Владимир Зеленский
Европейский союз
Хорватия
Украина
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