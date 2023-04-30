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Зеленський привітав прикордонників із професійним святом

30 квітня 2023 11:04
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Зеленський привітав прикордонників із професійним святом
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Володимир Зеленський привітав співробітників ДПСУ із Днем прикордонника. Президент нагадав, що саме прикордонники першими зустріли ворога під час вторгнення.

Про це глава держави написав на своїй офіційній Facebook-сторінці.

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Президент України Володимир Зеленський привітав українських прикордонників із професійним святом. 

Він нагадав про те, що саме прикордонники першими зустріли ворога на кордоні 24 лютого 2022 року.

"Справжні герої, які успішно виконали та виконують сотні й сотні бойових завдань", — наголосив глава держави.

Подяка від Президента

Володимир Зеленський подякував співробітникам ДПСУ за відсіч російським окупантам.

"Дякую вам, воїни, за вашу стійкість та силу, які ви демонструєте щодня, щогодини, щомиті", — наголосив Президент України.

Нагадаємо, у день заснування Держприкордонслужби України, 30 квітня, відзначають День прикордонника. Це свято набуло особливого значення під час повномасштабної агресії РФ.

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