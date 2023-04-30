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Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником

30 апреля 2023 11:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Владимир Зеленский поздравил сотрудников ГПСУ с Днем пограничника. Президент напомнил, что пограничники первыми встретили врага во время вторжения.

Об этом глава государства написал на своей официальной Facebook-странице.

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Вклад пограничников в оборону Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником.

Он напомнил, что именно пограничники первыми встретили врага на границе 24 февраля 2022 года.

"Настоящие герои, успешно выполнившие и выполняющие сотни и сотни боевых задач", — подчеркнул глава государства.

Благодарность от Президента

Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников ГПСУ за отпор российским оккупантам.

"Спасибо вам, воины, за вашу стойкость и силу, которые вы демонстрируете ежедневно, ежечасно, ежесекундно", — подчеркнул Президент Украины.

Напомним, в день основания Госпогранслужбы Украины, 30 апреля, отмечают День пограничника. Этот праздник приобрёл особое значение во время полномасштабной агрессии РФ.

Новини.LIVE собрали поздравления для военных от украинских властей.

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