Зеленский поздравил Польшу с Днем Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 11 ноября, Польша отмечает День Независимости. По случаю праздника страны-соседки Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Польши Анджеем Дудой и поздравил всех поляков.

Соответствующее видео Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях.

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Поздравление Зеленского для Польши

"Уважаемый господин президент, от имени всех украинцев и украинок поздравляю с Днем Независимости Польши. Искренне желаю польскому народу, чтобы независимость республики Польша была всегда незыблемой и крепкой. Независимость Украины всегда будет сильной опорой для свободы Польши. Наши народы вместе со всей Европой прошли большой путь, и всегда, когда мы были по одну сторону, мы меняли историю к лучшему", — сказал Зеленский в своем поздравлении.

Кроме того, он отметил, что возможны удивительные вещи, если украинцы и поляки объединены общей целью. Как в битве под Оршей, Замостьем, так и сейчас в продолжающейся битве ради свободы Украины, а значит Польши.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: ОП

"Мы выигрываем эту битву, потому что ценим друг друга. Украинцы никогда не потеряют благодарности Польше за то, что в самое тяжелое время, когда Россия пришла разрушить наше государство, польский народ помог Украине выстоять. Я благодарен, что польские сердца почувствовали ритм украинских сердец именно тогда и как это было нужно. Я благодарен за то, что для польского народа такие ценности, как честь, свобода и солидарность действительно фундаментальны. И благодарен за спокойствие и уважение для всех наших людей, которых вы приютили, поделившись теплом польского дома", — подчеркнул украинский президент.

Разговор Владимира Зеленского и Анджея Дуды. Фото: ОП

Зеленский напомнил слова польского публициста Ежи Гедройца, который сказал, что без независимой Украины нет независимой Польши.

"Единство Европы — наш общий интерес. Оно может быть мощным только тогда, когда одна из ее основ — союзничество между украинской и польской волей, когда мы вместе, вместе и в ЕС, и в НАТО, и во все определяющие моменты нашей истории. Вместе мы по меньшей мере в два раза сильнее", — подытожил глава государства.

Напомним, 11 ноября Владимир Зеленский также поздравил жителей Херсона с годовщиной освобождения города.