Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Сьогодні, 31 травня, новим президентом Республіки Латвія став міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевичс. Президент України Володимир Зеленський привітав новоспеченого колегу.

Володимир Зеленський опублікував вітання на своєму офіційному Twitter-акаунті.

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Президент України Володимир Зеленський привітав нового президента Латвії з посадою.

"Щирі вітання справжньому другові України Едгарсу Рінкевичсу (— Ред.) з обранням Президентом Латвійської Республіки. Налаштований на продовження тісної й партнерської співпраці на благо наших народів, заради спільної перемоги цінностей свободи та демократії, миру для України та Європи", — написав Зеленський.

Щирі вітання справжньому другові України @edgarsrinkevics з обранням Президентом Латвійської Республіки. Налаштований на продовження тісної й партнерської 🇺🇦-🇱🇻 співпраці на благо наших народів, заради спільної перемоги цінностей свободи та демократії, миру для України та Європи. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 31, 2023

Нагадаємо, раніше ми писали, що прем'єр Латвії розповів, що потрібно Україні для досягнення миру. У Латвії вважають, що для міцного миру Україна має бути частиною НАТО. Проте в Альянсі думають інакше.