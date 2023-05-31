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Зеленський привітав нового президента Латвії

31 травня 2023 17:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Зеленський привітав нового президента Латвії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 31 травня, новим президентом Республіки Латвія став міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевичс. Президент України Володимир Зеленський привітав новоспеченого колегу.

Володимир Зеленський опублікував вітання на своєму офіційному Twitter-акаунті.

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Президент України Володимир Зеленський привітав нового президента Латвії з посадою.

"Щирі вітання справжньому другові України Едгарсу Рінкевичсу (— Ред.) з обранням Президентом Латвійської Республіки. Налаштований на продовження тісної й партнерської співпраці на благо наших народів, заради спільної перемоги цінностей свободи та демократії, миру для України та Європи", — написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що прем'єр Латвії розповів, що потрібно Україні для досягнення миру. У Латвії вважають, що для міцного миру Україна має бути частиною НАТО. Проте в Альянсі думають інакше.

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