Зеленський привітав нового президента Латвії
Сьогодні, 31 травня, новим президентом Республіки Латвія став міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевичс. Президент України Володимир Зеленський привітав новоспеченого колегу.
Володимир Зеленський опублікував вітання на своєму офіційному Twitter-акаунті.
Що сказав Зеленський
Президент України Володимир Зеленський привітав нового президента Латвії з посадою.
"Щирі вітання справжньому другові України Едгарсу Рінкевичсу (— Ред.) з обранням Президентом Латвійської Республіки. Налаштований на продовження тісної й партнерської співпраці на благо наших народів, заради спільної перемоги цінностей свободи та демократії, миру для України та Європи", — написав Зеленський.
Щирі вітання справжньому другові України @edgarsrinkevics з обранням Президентом Латвійської Республіки. Налаштований на продовження тісної й партнерської 🇺🇦-🇱🇻 співпраці на благо наших народів, заради спільної перемоги цінностей свободи та демократії, миру для України та Європи.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 31, 2023
Нагадаємо, раніше ми писали, що прем'єр Латвії розповів, що потрібно Україні для досягнення миру. У Латвії вважають, що для міцного миру Україна має бути частиною НАТО. Проте в Альянсі думають інакше.