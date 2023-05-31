Зеленский поздравил нового президента Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Сегодня, 31 мая, новым президентом Латвии стал министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоиспеченного коллегу.

Владимир Зеленский опубликовал приветствие на своем официальном Twitter-аккаунте.

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Что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал нового президента Латвии с должностью.

"Искренние поздравления настоящему другу Украины Эдгарсу Ринкевичсу (— Ред.) с избранием Президентом Латвийской Республики. Настроен на продолжение тесного и партнерского сотрудничества во благо наших народов, ради совместной победы ценностей свободы и демократии, мира для Украины и Европы", — написал Зеленский.

Искренние поздравления настоящему другу Украины @edgarsrinkevics с избранием Президентом Латвийской Республики. Настроен на продолжение тесного и партнерского 🇺🇦-🇱🇻 сотрудничества во благо наших народов, ради совместной победы ценностей свободы и демократии, мира для Украины и Европы. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 31, 2023

Напомним, ранее мы писали, что премьер Латвии рассказал, что нужно Украине для достижения мира. В Латвии считают, что для крепкого мира Украина должна быть частью НАТО. Однако в Альянсе думают иначе.