Зеленский поздравил нового президента Латвии
Сегодня, 31 мая, новым президентом Латвии стал министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоиспеченного коллегу.
Владимир Зеленский опубликовал приветствие на своем официальном Twitter-аккаунте.
Что сказал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал нового президента Латвии с должностью.
"Искренние поздравления настоящему другу Украины Эдгарсу Ринкевичсу (— Ред.) с избранием Президентом Латвийской Республики. Настроен на продолжение тесного и партнерского сотрудничества во благо наших народов, ради совместной победы ценностей свободы и демократии, мира для Украины и Европы", — написал Зеленский.
Искренние поздравления настоящему другу Украины @edgarsrinkevics с избранием Президентом Латвийской Республики. Настроен на продолжение тесного и партнерского 🇺🇦-🇱🇻 сотрудничества во благо наших народов, ради совместной победы ценностей свободы и демократии, мира для Украины и Европы.– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 31, 2023
Напомним, ранее мы писали, что премьер Латвии рассказал, что нужно Украине для достижения мира. В Латвии считают, что для крепкого мира Украина должна быть частью НАТО. Однако в Альянсе думают иначе.