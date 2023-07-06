Зеленский прилетел в Болгарию: какова цель визита

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел с визитом в Болгарию. Он планирует провести обстоятельные переговоры с премьер-министром этой страны Николаем Денковым.

Об этом Президент Украины сообщил на своем Telegram-канале.

Читайте также:

Зеленский в Болгарии

Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Болгарии Софию.

Болгарское издание Actualno подтвердило информацию о прибытии главы Украинского государства.

По данным Flightradar24, самолет, на котором Президент Украины прилетел в Софию, отправился из аэропорта Кишинева.

Маршрут полета Владимира Зеленского

Цель визита украинского президента

Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с рядом болгарских политиков.

Речь идет о:

президенте Болгарии Румене Радеве;

чиновниках;

парламентариях.

Кроме того, Президент Украины отметил, что проведет основательные переговоры с премьер-министром этой страны Николаем Денковым.

"Оборонительная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация Формулы мира", — так коротко очертил задачу на болгарский вояж глава государства.

Зеленский о визите в Болгарию

Напомним, министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины.