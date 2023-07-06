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Зеленский прилетел в Болгарию: какова цель визита

6 июля 2023 12:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зеленский прилетел в Болгарию: какова цель визита
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел с визитом в Болгарию. Он планирует провести обстоятельные переговоры с премьер-министром этой страны Николаем Денковым.

Об этом Президент Украины сообщил на своем Telegram-канале.

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Зеленский в Болгарии

Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Болгарии Софию.

Болгарское издание Actualno подтвердило информацию о прибытии главы Украинского государства.

По данным Flightradar24, самолет, на котором Президент Украины прилетел в Софию, отправился из аэропорта Кишинева.

Маршрут полета Владимира Зеленского
Маршрут полета Владимира Зеленского

Цель визита украинского президента

Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с рядом болгарских политиков.

Речь идет о:

  • президенте Болгарии Румене Радеве;
  • чиновниках;
  • парламентариях.

Кроме того, Президент Украины отметил, что проведет основательные переговоры с премьер-министром этой страны Николаем Денковым.

"Оборонительная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация Формулы мира", — так коротко очертил задачу на болгарский вояж глава государства.

Зеленский о визите в Болгарию
Зеленский о визите в Болгарию

Напомним, министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины.

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