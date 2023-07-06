Зеленский прилетел в Болгарию: какова цель визита
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел с визитом в Болгарию. Он планирует провести обстоятельные переговоры с премьер-министром этой страны Николаем Денковым.
Об этом Президент Украины сообщил на своем Telegram-канале.
Зеленский в Болгарии
Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Болгарии Софию.
Болгарское издание Actualno подтвердило информацию о прибытии главы Украинского государства.
По данным Flightradar24, самолет, на котором Президент Украины прилетел в Софию, отправился из аэропорта Кишинева.
Цель визита украинского президента
Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с рядом болгарских политиков.
Речь идет о:
- президенте Болгарии Румене Радеве;
- чиновниках;
- парламентариях.
Кроме того, Президент Украины отметил, что проведет основательные переговоры с премьер-министром этой страны Николаем Денковым.
"Оборонительная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация Формулы мира", — так коротко очертил задачу на болгарский вояж глава государства.
Напомним, министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины.