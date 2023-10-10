Зеленский прибыл с визитом в Румынию: о чем будут говорить

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Juan Medina/File Photo

Сегодня, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Бухарест, Румыния. Он встретится с президентом страны Клаусом Йоханнисом. Глава государства подчеркнул, что есть большой спектр тем для переговоров.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Президент Украины подчеркнул, что это визит к хорошим соседям, которые поддержали страну в самый трудный момент и чья поддержка со временем только растет.

Он встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Прежде всего Украина благодарна Румынии за искреннюю и масштабную помощь, которая значительно усиливает нашу защиту. А также — за максимально конструктивную солидарность, которая дает нашим странам возможность вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной. Мы уже наладили сотрудничество, которое поддерживает стабильность многих других народов, и можем его еще расширить", — отметил Зеленский.

Стороны будут обсуждать дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности, развитие авиационной и других оборонных коалиций, усиление украинской ПВО, общую архитектуру безопасности в регионе Черного моря и отношения с партнерами.

Зеленский добавил, что этот визит принесет пользу обоим народам.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 9 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Политики обсудили ситуацию в стране.

Также мы писали, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. На нем обсудили ситуацию на фронте и угрозы обстрелов энергосистемы страны.