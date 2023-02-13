Зеленський представив керівному складу СБУ нового очільника Служби Василя Малюка

Василь Малюк був офіційно представлений на новій посаді

Призначений Верховною Радою на посаду голови СБУ Василь Малюк зустрівся із керівництвом Служби безпеки. Його представив керівному складу спецслужби Президент Володимир Зеленський.

Про це повідомила пресслужба глави держави.

Представлення нового голови СБУ

Володимир Зеленський разом із головою Офісу Президента представив керівному складу Служби безпеки України нового керівника СБУ, генерал-майора Василя Малюка.

Зеленський запевнив керівництво СБУ у своїй підтримці і наголосив на важливості цієї спецслужби у війні проти російської федерації.

Коментар Зеленського

Президент відзначив діяльність Малюка в СБУ у статусі виконувача обов’язків.

"Від початку повномасштабного вторгнення Василь Васильович Малюк довів, що є патріотом, професіоналом і саме тією людиною, яка повинна керувати Службою безпеки нашої держави", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила на посаду голови Служби безпеки України Василя Малюка 7 лютого. До цього час він тимчасово виконував обов’язки керівника спецслужби.

Фото: пресслужба Президента Зеленського