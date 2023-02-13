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Зеленский представил назначенного председателем СБУ Малюка руководящему составу спецслужбы

13 февраля 2023 13:18
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Зеленский представил руководящему составу СБУ нового руководителя Службы Василия Малюка
Василий Малюк был официально представлен в новой должности
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Назначенный Верховной Радой на должность главы СБУ Василий Малюк встретился с руководством Службы безопасности. Его представил руководящему составу спецслужбы Президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Представление нового главы СБУ

Владимир Зеленский вместе с главой Офиса Президента представил руководящему составу Службы безопасности Украины нового руководителя СБУ, генерал-майора Василия Малюка.

Зеленский заверил руководство СБУ в своей поддержке и отметил важность этой спецслужбы в войне против российской федерации.

Комментарий Зеленского

Президент отметил деятельность Малюка в СБУ в статусе исполняющего обязанности.

"С начала полномасштабного вторжения Василий Васильевич Малюк доказал, что является патриотом, профессионалом и именно тем человеком, который должен руководить Службой безопасности нашего государства", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Верховная Рада назначила на должность главы Службы безопасности Украины Василия Малюка 7 февраля. До этого он временно исполнял обязанности руководителя спецслужбы.

Фото: пресс-служба Президента Зеленского

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