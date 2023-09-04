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Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

4 сентября 2023 06:37
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Сессия Генассамблеи ООН: о чем будет выступление Зеленского
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая стартует 5 сентября, ульминацией станет неделя высокого уровня. В Нью-Йорке соберутся 150 президентов из разных стран мира, в том числе президент Владимир Зеленский.

О чем будет выступление Украины, Новини.LIVE эксклюзивно узнало от посла, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

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"Наш президент на сегодняшний день в списке выступающих стоит в первой половине первого дня, что очень важно. Оно, по сути, отражает то место и значение, которое занимает Украина в глобальных вопросах. И мы все не только ожидаем, но и ежедневно работаем над тем, чтобы этот визит был наполнен содержанием и отвечал тем интересам, которые определены президентом и которые ожидают украинский народ от внешней политики в целом и ООН в частности" , — сказал Кислица.

Добавим, что неделя высокого уровня является одной из главных мер каждой сессии Генассамблеи. Сессия проходит с сентября по сентябрь, и это уже будет 78-я сессия, соответствующая количеству лет существования ООН. Как правило, в неделю высокого уровня съезжаются 150 президентов и премьер-министров. Неделя расписана поминутно.

Кислица
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: Новини.LIVE

"ООН является единственной на сегодняшний день глобальной универсальной организацией, все остальные носят региональный характер. Соответственно, и дебаты, которые проходят в Нью-Йорке, носят и сосредотачиваются на глобальных вопросах", — добавил Кислица.

По его словам, главной темой этого года, кроме Украины, очевидно, будет тема устойчивого развития. Состоится первый за последние 4 года саммит устойчивого развития. Также состоится саммит, посвященный климатическим изменениям, и еще целый ряд мероприятий министерского уровня по вопросам финансирования, развития, здравоохранения и пандемии в частности.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в стартующей 5 сентября сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Все детали о выступлении Украины и поднимаемые темы — в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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