Зеленский поедет в Польшу и выступит в центре Варшавы

Зеленский с супругой также встретится с президентом Польши

Президент Украины Владимир Зеленский планирует официальный визит в Польшу завтра, 5 апреля. Отмечается, что командировка будет однодневной.

Об этом пишет AFP.

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Известно, что выступление Зеленского в центре Варшавы официально подтвердили в Польше. Добавляется, что ранее об официальных заграничных командировках украинского лидера не сообщалось заранее.

Как пишет издание Голос Америки, со ссылкой на пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясина, от визита Президента Украины ожидают прекрасной атмосферы. По словам Ясина, визит Зеленского — важный жест и символическое подтверждение братства между поляками и украинцами, которое является фактом после года войны.

"Нам также нужен этот визит, чтобы подчеркнуть, насколько важным стал наш союз, чтобы показать, что наши отношения лучшие в истории в большинстве аспектов, что Польша является союзником Украины, а Украина является союзником Польши. И некоторые мелкие проблемы, как вопросы сельского хозяйства, упавшей на территории моего округа ракеты, некоторые до сих пор не решенные исторические вопросы не разрушат общей картины, которая является наибольшим успехом в нашей истории", — сказал Лукаш Ясин.

Предполагается, что Зеленский с супругой также встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и с проживающими в Польше украинцами.

Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на июльский саммит НАТО. Он состоится в Вильнюсе.

Также мы писали, что Владимир Зеленский выступил перед губернаторами США. Он подчеркнул, что Украина способна не допустить расширения войны и победить рф.