Зеленський поїде до Франції просити НАТО збивати ракети РФ, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський має намір відвідати заходи, приурочені до відзначення висадки союзних військ у Нормандії, Франція. Під час цієї поїздки він звернеться до країн-членів НАТО з проханням збивати ракети, які Росія випускає над Україною.

Про це повідомляє видання Politico у середу, 22 травня.

Читайте також:

Візит Зеленського до Франції

Очікується, що візит Зеленського до Франції може відбутися вже наступного місяця. Журналісти вбачають у цьому можливість для президента України зустрітися зі світовими лідерами, включно з президентом США Джо Байденом, з метою захисту інтересів своєї країни.

У своєму виступі Зеленський планує закликати до більш активної військової підтримки з боку західних країн та вимагати від НАТО збивати ракети, як це роблять Сполучені Штати та Велика Британія, захищаючи Україну від агресії Росії.

Крім того, варто відзначити, що після візиту до Франції, Зеленський має намір відправитися до Італії на зустріч G7. Члени цієї групи обговорювали можливість використання заарештованих російських активів для підтримки оборони та економіки України.

Раніше Зеленський закликав партнерів надати Україні зброю.

Також український лідер припустив, що Україна може отримати сім систем Patriot.