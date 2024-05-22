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Зеленский поедет во Францию просить НАТО сбивать ракеты РФ, — СМИ

22 мая 2024 21:59
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский поедет во Францию просить НАТО сбивать ракеты РФ, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить мероприятия, приуроченные к празднованию высадки союзных войск в Нормандии, Франция. Во время этой поездки он обратится к странам-членам НАТО с просьбой сбивать ракеты, которые Россия выпускает над Украиной.

Об этом сообщает издание Politico в среду, 22 мая.

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Визит Зеленского во Францию

Ожидается, что визит Зеленского во Францию может состояться уже в следующем месяце. Журналисты усматривают в этом возможность для президента Украины встретиться с мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена, с целью защиты интересов своей страны.

В своем выступлении Зеленский намерен призвать к более активной военной поддержке со стороны западных стран и потребовать от НАТО сбивать ракеты, как это делают Соединенные Штаты и Великобритания, защищая Украину от агрессии России.

Кроме того, следует отметить, что после визита во Францию, Зеленский намерен отправиться в Италию на встречу G7. Члены этой группы обсуждали возможность использования арестованных российских активов для поддержки обороны и экономики Украины.

Ранее Зеленский призвал партнеров предоставить Украине оружие.

Также украинский лидер предположил, что Украина может получить семь систем Patriot.

Владимир Зеленский
Франция
НАТО
обстрелы
ракеты
война в Украине

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