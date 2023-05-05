Зеленський повернувся до України і зустрівся із представником Бахрейну

Зустріч Володимира Зеленського і Абдуллатіфа бін Рашида Аз-Заяні. Фото: пресслужба Офісу Президента

Володимир Зеленський зустрівся із очільником МЗС Бахрейна Аз-Заяні. Сторони обговорили післявоєнну відбудову України та подальшу гуманітарну співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Читайте також:

Історичний візит

Президент Володимир Зеленський, повернувшись із фінсько-нідерландського вояжу, зустрівся із міністром закордонних справ Королівства Бахрейн Абдуллатіфом бін Рашидом Аз-Заяні.

Цей візит став першим в історії українсько-бахрейнських дипломатичних відносин.

"Це важливий сигнал про взаємодію та підтримку між нашими державами", — наголосив Президент України.

Деталі переговорів

Сторони обговорили можливість участь Королівства Бахрейн у повоєнній відбудові України.

Крім того, представники України і Бахрейну торкнулися теми співпраці в гуманітарній та економічній площині у дещо віддаленій перспективі.

Також Володимир Зеленський долучитись запросив владу Бахрейну до реалізації окремих пунктів формули миру, оприлюдненою раніше Україною, і взяти участь у майбутньому Саміті миру.

Нагадаємо, це не перший контакт української влади із представниками країн Перської затоки.

Так, у січні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном. Тоді вони також обговорили реалізацію української формули миру.