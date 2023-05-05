Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский вернулся в Украину и встретился с представителем Бахрейна arrow

Зеленский вернулся в Украину и встретился с представителем Бахрейна

5 мая 2023 14:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зеленский вернулся в Украину и встретился с представителем Бахрейна
Встреча Владимира Зеленского и Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяни. Фото: пресс-служба Офиса Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Владимир Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна Аз-Заяни. Стороны обсудили послевоенное восстановление Украины и дальнейшее гуманитарное сотрудничество.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте также:

Исторический визит

Президент Владимир Зеленский, вернувшись из финско-нидерландского вояжа, встретился с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяни.

Этот визит стал первым в истории украино-бахрейнских дипломатических отношений.

"Это важный сигнал о взаимодействии и поддержке между нашими государствами", — подчеркнул Президент Украины.

Детали переговоров

Стороны обсудили возможность участия Королевства Бахрейн в послевоенном восстановлении Украины.

Кроме того, представители Украины и Бахрейна затронули тему сотрудничества в гуманитарной и экономической плоскости в отдаленной перспективе.

Также Владимир Зеленский пригласить власти Бахрейна к реализации отдельных пунктов формулы мира, обнародованной ранее Украиной, и принять участие в будущем Саммите мира.

Напомним, это не первый контакт украинских властей с представителями стран Персидского залива.

Так, в январе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заид Аль Нагаяном. Тогда они также обсудили реализацию украинской формулы мира.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас