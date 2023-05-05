Зеленский вернулся в Украину и встретился с представителем Бахрейна

Встреча Владимира Зеленского и Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяни. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Владимир Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна Аз-Заяни. Стороны обсудили послевоенное восстановление Украины и дальнейшее гуманитарное сотрудничество.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Исторический визит

Президент Владимир Зеленский, вернувшись из финско-нидерландского вояжа, встретился с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяни.

Этот визит стал первым в истории украино-бахрейнских дипломатических отношений.

"Это важный сигнал о взаимодействии и поддержке между нашими государствами", — подчеркнул Президент Украины.

Детали переговоров

Стороны обсудили возможность участия Королевства Бахрейн в послевоенном восстановлении Украины.

Кроме того, представители Украины и Бахрейна затронули тему сотрудничества в гуманитарной и экономической плоскости в отдаленной перспективе.

Также Владимир Зеленский пригласить власти Бахрейна к реализации отдельных пунктов формулы мира, обнародованной ранее Украиной, и принять участие в будущем Саммите мира.

Напомним, это не первый контакт украинских властей с представителями стран Персидского залива.

Так, в январе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заид Аль Нагаяном. Тогда они также обсудили реализацию украинской формулы мира.