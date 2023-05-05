Зеленский вернулся в Украину и встретился с представителем Бахрейна
Владимир Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна Аз-Заяни. Стороны обсудили послевоенное восстановление Украины и дальнейшее гуманитарное сотрудничество.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Исторический визит
Президент Владимир Зеленский, вернувшись из финско-нидерландского вояжа, встретился с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяни.
Этот визит стал первым в истории украино-бахрейнских дипломатических отношений.
"Это важный сигнал о взаимодействии и поддержке между нашими государствами", — подчеркнул Президент Украины.
Детали переговоров
Стороны обсудили возможность участия Королевства Бахрейн в послевоенном восстановлении Украины.
Кроме того, представители Украины и Бахрейна затронули тему сотрудничества в гуманитарной и экономической плоскости в отдаленной перспективе.
Также Владимир Зеленский пригласить власти Бахрейна к реализации отдельных пунктов формулы мира, обнародованной ранее Украиной, и принять участие в будущем Саммите мира.
Напомним, это не первый контакт украинских властей с представителями стран Персидского залива.
Так, в январе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заид Аль Нагаяном. Тогда они также обсудили реализацию украинской формулы мира.