Зеленський вручив престижні нагороди українцям: кто в списку

Президент Володимир Зеленський та Олена Зеленська. Фото: ОП

У середу 23 серпня Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вручили відзнаки глави держави "Національна легенда України".

Даною відзнакою нагороджують громадян, які зробили вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я і т.д, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто отримав нагороду

Молодший лейтенант, командир 1-го ОМБ "Вовки Да Вінчі" ЗСУ Дмитро Коцюбайло. Відзнаку відомий український воїн отримав посмертно. На війні він був із 2014 року, загинув 7 березня 2023 року у боях за Бахмут.

Похорон Дмитра Коцюбайла. Фото: Галина Остаповець

Посмертно нагороду отримала також українська тренерка з художньої гімнастики, заслужений тренер України, Герой України Альбіна Дерюгіна. Вона організувала в Києві школу художньої гімнастики "Школа Дерюгіних", яка набула світової популярності.

Нейрохірург Андрій Сірко, керівник центру церебральної нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова (м. Дніпро). Провів понад 700 унікальних надскладних операцій, які врятували життя військовослужбовцям. На нагородження приїхав із молодшим сином.

Нагородження відзнакою "Національна легенда України". Фото: ОП

Волонтерка, керівниця фонду Leleka Foundation Ірина Гук, яка з 2014 року займається постачанням критично важливих медичних засобів для захисників України та цивільних.

Заслужений журналіст України, воєнний кореспондент, ведучий і сценарист Андрій Цаплієнко. З 2014 року активно знімає ексклюзивний матеріал про війну в Україні. Нагороджений орденом "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів.

Енергетик із Краматорська, інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу Володимир Летенко. Через влучання ракети в газову трубу сталася пожежа на газогоні, що веде до газорозподільної станції Вуглегірської ДРЕС.

Стовп вогню сягав понад 100 метрів. Володимир під обстрілами зупинив викид газу і врятував життя людей. Він також брав участь у розмінуванні Харківщини.

Український музикант, співак, композитор, поет, народний артист України Тарас Петриненко. Автор пісні "Україна", яка стала своєрідним неофіційним гімном нашої держави.

Відзнака "Національна легенда України". Фото: ОП

"Дуже вдячний за цю нагороду, але як на мене, краще, коли нагороди отримують наші воїни", — відзначив співак в коментарі Новини.LIVE.

Що таке "Національна легенда України"

За даними Офісу президента, перша урочиста церемонія вручення відзнаки Президента "Національна легенда України" відбулася 22 серпня 2021 року в переддень 30-річчя незалежності України.

З початком повномасштабного вторгнення Росії відзнакою почали вшановувати тих, хто своєю працею рятує, захищає та забезпечує життя: військових, медиків, волонтерів, енергетиків, працівників "Укрзалізниці", які здійснювали евакуацію.