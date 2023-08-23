Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский посмертно удостоил наград Да Винчи и Дерюгину: подробности arrow

Зеленский посмертно удостоил наград Да Винчи и Дерюгину: подробности

23 августа 2023 23:00
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Зеленский вручил престижные награды украинцам: кто в списке
Президент Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Фото: ОП
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В среду, 23 августа, Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вручили награды главы государства "Национальная легенда Украины".

Данным отличием награждают граждан, внесших весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и т.д, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто получил награду

Младший лейтенант, командир 1-го ОМБ "Волки Да Винчи" ВСУ Дмитрий Коцюбайло. Награды известный украинский воин удостоен посмертно. На войне он был с 2014 года, погиб 7 марта 2023 в боях за Бахмут.

null
Похороны Дмитрия Коцюбайло. Фото: Галина Остаповец

Посмертно награждена также украинская тренер по художественной гимнастике, заслуженный тренер Украины, Герой Украины Альбина Дерюгина. Она организовала в Киеве школу художественной гимнастики "Школа Дерюгиных", которая приобрела мировую популярность.

Нейрохирург Андрей Сирко, руководитель центра церебральной нейрохирургии Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова (г. Днепр). Провел более 700 уникальных сверхсложных операций, спасших жизнь военнослужащим. На награждение приехал с младшим сыном.

Владимир Зеленский
Награждение отличием "Национальная легенда Украины". Фото: ОП

Волонтер, руководитель фонда Leleka Foundation Ирина Гук, которая с 2014 года занимается поставкой критически важных медицинских средств для защитников Украины и гражданских.

Заслуженный журналист Украины, военный корреспондент, ведущий и сценарист Андрей Цаплиенко. С 2014 активно снимает эксклюзивный материал о войне в Украине. Награжден орденом "За мужество" ІІ и ІІІ степеней.

Энергетик из Краматорска, инженер по эксплуатации линейной части магистрального газопровода Владимир Летенко. Из-за попадания ракеты в газовую трубу произошел пожар на газопроводе, ведущим к газораспределительной станции Углегорской ГРЭС.

Столб огня достигал более 100 метров. Владимир под обстрелами остановил выброс газа и спас жизнь людей. Он также участвовал в разминировании Харьковской области.

Украинский музыкант, певец, композитор, поэт, народный артист Украины Тарас Петриненко. Автор песни "Украина", которая стала своеобразным неофициальным гимном нашего государства.

null
Награда "Национальная легенда Украины". Фото: ОП

"Очень благодарен за эту награду, но мне кажется, лучше, когда награды получают наши воины", — отметил певец в комментарии Новини.LIVE.

Что такое "Национальная легенда Украины"

По данным Офиса президента, первая торжественная церемония вручения награды Президента "Национальная легенда Украины" состоялась 22 августа 2021 года в канун 30-летия независимости Украины.

С началом полномасштабного вторжения России отличием начали чествовать тех, кто своим трудом спасает, защищает и обеспечивает жизнь: военных, медиков, волонтеров, энергетиков, работников Укрзализныци, осуществлявших эвакуацию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости на 23 августа: падение самолета в РФ и взрывы в Крыму

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз