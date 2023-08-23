Зеленский вручил престижные награды украинцам: кто в списке

Президент Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Фото: ОП

В среду, 23 августа, Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вручили награды главы государства "Национальная легенда Украины".

Данным отличием награждают граждан, внесших весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и т.д, передают Новини.LIVE.

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Кто получил награду

Младший лейтенант, командир 1-го ОМБ "Волки Да Винчи" ВСУ Дмитрий Коцюбайло. Награды известный украинский воин удостоен посмертно. На войне он был с 2014 года, погиб 7 марта 2023 в боях за Бахмут.

Похороны Дмитрия Коцюбайло. Фото: Галина Остаповец

Посмертно награждена также украинская тренер по художественной гимнастике, заслуженный тренер Украины, Герой Украины Альбина Дерюгина. Она организовала в Киеве школу художественной гимнастики "Школа Дерюгиных", которая приобрела мировую популярность.

Нейрохирург Андрей Сирко, руководитель центра церебральной нейрохирургии Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова (г. Днепр). Провел более 700 уникальных сверхсложных операций, спасших жизнь военнослужащим. На награждение приехал с младшим сыном.

Награждение отличием "Национальная легенда Украины". Фото: ОП

Волонтер, руководитель фонда Leleka Foundation Ирина Гук, которая с 2014 года занимается поставкой критически важных медицинских средств для защитников Украины и гражданских.

Заслуженный журналист Украины, военный корреспондент, ведущий и сценарист Андрей Цаплиенко. С 2014 активно снимает эксклюзивный материал о войне в Украине. Награжден орденом "За мужество" ІІ и ІІІ степеней.

Энергетик из Краматорска, инженер по эксплуатации линейной части магистрального газопровода Владимир Летенко. Из-за попадания ракеты в газовую трубу произошел пожар на газопроводе, ведущим к газораспределительной станции Углегорской ГРЭС.

Столб огня достигал более 100 метров. Владимир под обстрелами остановил выброс газа и спас жизнь людей. Он также участвовал в разминировании Харьковской области.

Украинский музыкант, певец, композитор, поэт, народный артист Украины Тарас Петриненко. Автор песни "Украина", которая стала своеобразным неофициальным гимном нашего государства.

Награда "Национальная легенда Украины". Фото: ОП

"Очень благодарен за эту награду, но мне кажется, лучше, когда награды получают наши воины", — отметил певец в комментарии Новини.LIVE.

Что такое "Национальная легенда Украины"

По данным Офиса президента, первая торжественная церемония вручения награды Президента "Национальная легенда Украины" состоялась 22 августа 2021 года в канун 30-летия независимости Украины.

С началом полномасштабного вторжения России отличием начали чествовать тех, кто своим трудом спасает, защищает и обеспечивает жизнь: военных, медиков, волонтеров, энергетиков, работников Укрзализныци, осуществлявших эвакуацию.