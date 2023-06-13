Зеленський порадився щодо створення спецтрибуналу для росіян на міжнародному рівні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо створення спеціального міжнародного трибуналу. Він має судити російське військово-політичне керівництво за злочин агресії проти України.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

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Деталі про переговори Зеленського

Володимир Зеленський заявив, що російська армія вдається до найтяжчих форм агресії. Йдеться про незаконну анексію територій, вбивства, зґвалтування мирного населення, катування, знищення об'єктів цивільної інфраструктури та геноцид.

"Трибунал необхідний для того, щоб покарати агресора, який розпочав неспровоковану війну проти нашої країни, і таким чином відновити справедливість", — зазначив Президент.

Президент зазначив, що світова архітектура безпеки буде знищена, якщо Росія залишиться без покарання. Відтак, жодна країна вже не зможе почуватися захищеною. Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов сказав, що російське керівництво та військові перейшли усі допустимі межі жорстокістю ведення війни.

"Це наймасштабніша війна у Європі з часів Другої світової, і реакція міжнародної спільноти на неї має бути відповідною", — зазначив він.

Які результати наради Зеленського

"Володимир Зеленський доручив напрацювати проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу, який був би скоординований із позицією партнерів України", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, на зустрічі ухвалили рішення здійснити аналіз механізму формування трибуналу шляхом підписання низкою країн-партнерів відповідної міжнародної угоди. При цьому для решти держав залишиться можливість, не бувши засновниками трибуналу, підтримувати його діяльність та визнавати рішення.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Гаага для Путіна неминуча. Російський агресор — найголовніша ціль для України з точки зору його затримання.

Нещодавно Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Російської Федерації проти України геноцидом, а терористичний режим в РФ — рашизмом. Таке рішення — "дипломатична перемога для України".