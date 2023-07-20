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Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть замену Александра Ткаченко: вечернее видеообращение

20 июля 2023 23:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть замену Александра Ткаченко: вечернее видеообращение
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем на тему бюджетных растрат. Также украинский лидер поручил главе правительства рассмотреть возможную замену руководителя Министерства культуры и информации Александра Ткаченко.  

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

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Зеленский выразил свою обеспокоенность по поводу равномерности распределения бюджетных средств. Он предложил Шмыгалю обратить внимание на внебюджетное финансирование актуальных проектов и подумать о возможной смене министра культуры.

"Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второй: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", — сказал он.

Напомним, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал про растраты Минкульта. По его словам, на кино Украина потратит 400 млн гривен

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