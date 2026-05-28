Зеленський подякував Раді за оперативну ратифікацію угоди з ЄС

Президент України Володимир Зеленський подякував депутатам за оперативну ратифікацію угоди з ЄС. Вона передбачає допомогу Україні в розмірі 90 мільярдів євро. Документ було опрацьовано парламентарями за один день.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Зеленського.

"Вдячний усім парламентарям, які так оперативно ратифікували угоду з Євросоюзом про підтримку обсягом 90 мільярдів євро для України на два роки. Ці кошти посилять нашу стійкість і допоможуть захищати життя наших людей, відновлювати зруйноване після російських ударів та обороняти нашу незалежність", – йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що це було одне з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність спільної роботи й готовність чути одне одного.

"Єдність в Україні це те, що завжди працює на Україну. Вдячний і нашим європейським партнерам за готовність бути з Україною та дієво допомагати нашому захисту, нашій дипломатії та нашому відновленню. Україна на повну силу захищає Європу, і повноцінна підтримка України обов’язково посилить і всю Європу. Слава Україні!", – додав він.

