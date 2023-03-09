Зеленський після атаки росіян провів нараду з урядом і силовими відомствами: подробиці
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з правоохоронцями, військовими та розвідкою. На зустрічі обговорювався сьогоднішній масований обстріл росіян та його наслідки.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.
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Що відомо
"Провів нараду щодо обстрілу нашої інфраструктури ворогом. Були присутні РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ та відповідні представники уряду", — написав він.
Зеленський зазначив, що сьогодні росіяни обстріляли Київ, Харківську, Дніпропетровську, Сумську, Одеську, Житомирську, Кіровоградську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську та Запорізьку області.
Президент подякував силам ППО за вагому роботу та захист українців.
"Ми повинні забезпечити захист енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів та забезпечити швидке відновлення електропостачання в областях, що постраждали", — зазначив він.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.
Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.
У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.