Зеленский после атаки россиян провел совещание с правительством и силовыми ведомствами: подробности

Зафиксированы попадания российских ракет в нескольких регионах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с правоохранителями, военными и разведкой. На встрече обсуждался масстрованный обстрел россиян и его последствия.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

Что известно

"Провел совещание по обстрелу нашей инфраструктуры врагом. Присутствовали СНБО, МВД, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СВРУ и соответствующие представители правительства", — написал он.

Зеленский отметил, что сегодня россияне обстреляли Киев, Харьковскую, Днепропетровскую, Сумскую, Одесскую, Житомирскую, Кировоградскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Запорожскую области.

Президент поблагодарил сил ПВО за весомую работу и защиту украинцев.

"Мы должны обеспечить защиту энергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов и обеспечить быстрое возобновление электроснабжения в пострадавших областях", — отметил он.

Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому 40% потребителей остались без отопления.