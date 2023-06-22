Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону ввезення російських книжок. Цей закон стосується також і підконтрольної російському режиму Володимира Путіна Білорусі.

Про це Президент України повідомив на своєму офіційному Telegram-каналі.

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Закон підписано

Володимир Зеленський заявив, що підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України".

Президент наголосив, що вважає цей закон правильним.

Зеленський про книжковий закон

Коментар Зеленського

Глава держави нагадав, що цей закон був відправлений на перевірку до відповідних інституцій ЄС.

Йшлося про те, чи не вплинуть деякі норми цього закону на виконання українських зобов’язань у тій частині, де йдеться про захист прав меншин.

Ця перевірка була важливою в контексті майбутнього вступу України до складу Європейського Союзу.

Нагадаємо, що цей закон був ухвалений Верховною Радою України ще у червні 2022 року.