Зеленский подписал закон о запрете ввоза российских книг

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете на ввоз российских книг. Этот закон касается также и подконтрольной российскому режиму Владимира Путина Беларуси.

Об этом Президент Украины сообщил на своем официальном Telegram-канале.

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Закон подписан

Владимир Зеленский заявил, что подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины".

Президент подчеркнул, что считает этот закон правильным.

Зеленский о книжном законе

Комментарий Зеленского

Глава государства напомнил, что этот закон был отправлен на проверку в соответствующие институты ЕС.

Речь шла о том, не повлияют ли некоторые нормы этого закона на выполнение украинских обязательств в той части, где речь идет о защите прав меньшинств.

Эта проверка была важна в контексте будущего вступления Украины в состав Европейского Союза.

Напомним, что этот закон был принят Верховной Радой еще в июне 2022 года.