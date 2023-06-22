Зеленский подписал закон о запрете ввоза российских книг
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете на ввоз российских книг. Этот закон касается также и подконтрольной российскому режиму Владимира Путина Беларуси.
Об этом Президент Украины сообщил на своем официальном Telegram-канале.
Закон подписан
Владимир Зеленский заявил, что подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины".
Президент подчеркнул, что считает этот закон правильным.
Комментарий Зеленского
Глава государства напомнил, что этот закон был отправлен на проверку в соответствующие институты ЕС.
Речь шла о том, не повлияют ли некоторые нормы этого закона на выполнение украинских обязательств в той части, где речь идет о защите прав меньшинств.
Эта проверка была важна в контексте будущего вступления Украины в состав Европейского Союза.
Напомним, что этот закон был принят Верховной Радой еще в июне 2022 года.