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Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК

12 вересня 2023 20:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК
Президент України Володимир Зеленський підписує указ. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх військово-лікарських комісій з 24 лютого 2022 року. Указ з'явився на сайті Офісу Президента у вівторок, 12 вересня.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Указ про перевірку всіх ВЛК

Це рішення ґрунтується на постанові Ради національної безпеки та оборони України від 30 серпня 2023 року щодо військово-лікарської експертизи у Збройних силах країни.

За процес перевірки відповідатиме Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Важливо наголосити, що в область розгляду потраплять лише рішення, ухвалені після дати повномасштабного вторгнення РФ на територію України — 24 лютого 2022 року.

указ Зеленського
Указ Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нові зміни в законодавстві України припускають, що призовникам, яким тимчасово не можна служити, нададуть рік на відновлення, після чого їхній стан здоров'я заново оцінюватиме військово-лікарська комісія. При цьому нагляд за такими призовниками покладено на ТЦК та СП.

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