Зеленський ознайомився з планом повернення депортованих дітей у Росію

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак на відкритті Центру захисту прав дитини. Фото: Офіс Президента

Сьогодні, 31 травня, Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський узяв участь у відкритті Центру захисту прав дитини. Ця організація діятиме проти злочинів Росії щодо українських дітей.

Про це інформує Офіс Президента.

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Повернення депортованих дітей

Після відкриття Центру захисту прав дитини Президент України оглянув куточок для дозвілля дітей, а також приміщення, де фахівці працюють за моделлю "Барнахус". Ця організація створена для дітей, які стали жертвами злочинів чи були їхніми свідками. Фахівці центру можуть отримати інформацію від дітей та їхніх родин, провести медичне обстеження, зокрема з криміналістичною метою, і надати необхідну терапевтичну допомогу.

Володимир Зеленський розмовляє з дітьми. Фото: Офіс Президента

Зазначається, що Володимир Зеленський також узяв участь у презентації плану дій Bring Kids Back UA. Представники органів державної влади розробили цю комплексну програму, що об’єднує зусилля української влади, іноземних урядів та міжнародних організацій заради повернення на батьківщину всіх депортованих дітей.

"Перший крок зроблено, 371 дитина вдома, в Україні. Зробимо усе, щоб повернути всіх, і, напевне, головний сенс — у назві програми Bring Kids Back UA. Я відверто нам цього бажаю — повернути всіх дітей додому, в Україну, і цілковито підтримую цю програму. Хочеться повернути дітей якнайшвидше. Це найважливіше", — сказав Володимир Зеленський.

Узгодження щодо виконання плану Bring Kids Back UA здійснюватиме Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей. Її очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Ми сьогодні представляємо Президентові розроблену програму: що конкретно ми маємо робити, щоб повернути всіх наших українських дітей, які були незаконно депортовані, забезпечити їхні права, які росіяни порушили, і, безумовно, потурбуватися, щоб зробити все, аби повернути їм те дитинство й те життя, на яке вони заслуговують", — сказав Андрій Єрмак.

План дій Bring Kids Back UA

Радниця — уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук розповіла усім присутнім про блоки, з яких складається план Bring Kids Back UA:

повернення депортованих Росією українських дітей;

розвиток сімейних форм виховання;

реінтеграція дітей, повернутих із РФ, організація їх соціалізації та освітні ініціативи;

порятунок і захист дітей України;

фіксація злочинів та притягнення РФ до відповідальності;

міжпарламентська взаємодія;

комунікація й публічні заходи та розвиток інфраструктури сімейного виховання.

Омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що наразі вдалося повернути 371 депортовану дитину. За його словами відкриття Центру захисту прав дітей продемонструє всьому світу, що дитина — основний пріоритет для Української держави.

"Держава Україна бореться за кожного: за військовополонених, за цивільних заручників, за дітей. Зрозуміло, що основне завдання — повернути й добитися справедливої відповідальності щодо РФ і тих злочинців, які фактично продовжують вбивати майбутнє нашої держави", — сказав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська за час повномасштабної війни убили 483 неповнолітніх українців. Поранення важкого ступеню зафіксували у 989 українських дітей.

Президент Росії Володимир Путін дозволив примусове вивезення людей з ТОТ і проведення там "виборів". Путін видав відповідний указ.

Російські окупанти продовжують незаконно вивозити українських дітей із тимчасово захоплених територій. Цього разу вони планують депортацію із Щастинського району Луганської області.