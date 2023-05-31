Зеленский ознакомился с планом возвращения депортированных детей в Россию

Владимир Зеленский и Андрей Ермак на открытии Центра по защите прав ребенка. Фото: Офис Президента

Сегодня, 31 мая, Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский принял участие в открытии Центра защиты прав ребенка. Эта организация будет действовать против преступлений России в отношении украинских детей.

Об этом информирует Офис Президента.

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Возвращение депортированных детей

После открытия Центра защиты прав ребенка Президент Украины осмотрел уголок для отдыха детей, а также помещения, где специалисты работают по модели "Барнахус". Эта организация создана для детей, которые стали жертвами преступлений или их свидетелями. Специалисты центра могут получить информацию от детей и их семей, провести медицинское обследование, в том числе с криминалистической целью, и предоставить необходимую терапевтическую помощь.

Владимир Зеленский разговаривает с детьми. Фото: Офис Президента

Владимир Зеленский также принял участие в презентации плана действий Bring Kids Back UA. Представители органов государственной власти разработали эту комплексную программу, объединяющую усилия украинской власти, иностранных правительств и международных организаций ради возвращения на родину всех депортированных детей.

"Первый шаг сделан, 371 ребенок дома, в Украине. Сделаем все, чтобы вернуть всех, и, наверное, главный смысл — в названии программы Bring Kids Back UA. Я откровенно нам этого желаю — вернуть всех детей домой, в Украину, и полностью поддерживаю эту программу. Хочется вернуть детей как можно быстрее. Это самое важное", — сказал Владимир Зеленский.

Согласование по выполнению плана Bring Kids Back UA будет осуществлять Координационный совет по защите и безопасности детей. Ее возглавляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Мы сегодня представляем Президенту разработанную программу: что конкретно мы должны делать, чтобы вернуть всех наших украинских детей, которые были незаконно депортированы, обеспечить их права, которые россияне нарушили, и, безусловно, позаботиться, чтобы сделать все, чтобы вернуть им это детство и ту жизнь, которой они заслуживают", — сказал Андрей Ермак.

План действий Bring Kids Back RU

Советница — уполномоченная Президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала всем присутствующим о блоках, из которых состоит план Bring Kids Back UA:

возвращение депортированных Россией украинских детей;

развитие семейных форм воспитания;

реинтеграция детей, возвращенных из РФ, организация их социализации и образовательные инициативы;

спасение и защита детей Украины;

фиксация преступлений и привлечение РФ к ответственности;

межпарламентское взаимодействие;

коммуникация и общественные мероприятия и развитие инфраструктуры домашнего воспитания.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что в настоящее время удалось вернуть 371 депортированного ребенка. По его словам, открытие Центра защиты прав детей продемонстрирует всему миру, что ребенок — основной приоритет для Украинского государства.

"Государство Украины борется за каждого: за военнопленных, за гражданских заложников, за детей. Понятно, что основная задача — вернуть и добиться справедливой ответственности в отношении РФ и тех преступников, которые фактически продолжают убивать будущее нашего государства", — сказал Дмитрий Лубинец.

Напомним, что российские оккупационные войска за время полномасштабной войны убили 483 несовершеннолетних украинца. Ранения тяжелой степени зафиксировали у 989 украинских детей.

Президент России Владимир Путин разрешил принудительный вывоз людей из ВТО и проведение там "выборов". Путин издал соответствующий указ.

Российские оккупанты продолжают незаконно вывозить украинских детей с временно захваченных территорий. В этот раз они планируют депортацию из Щастинского района Луганской области.