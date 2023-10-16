Зеленский обсудил со спецпредставителем США перестройку украинской энергосистемы

Президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Фото: ОП

Сегодня, 16 октября, с визитом в Киев прибыла специальный представитель Соединенных Штатов Америки по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. С ней уже встретился Президент Владимир Зеленский.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Глава государства подчеркнул, что состоялся хороший разговор.

Стороны обсудили защиту украинской энергетической инфраструктуры и необходимость восстановления страны, а также макрофинансовую поддержку и справедливое использование замороженных российских активов.

"Мы заинтересованы и в привлечении частных американских инвестиций в долгосрочные проекты в аграрном секторе, машиностроении и химическом производстве, и в участии американских компаний в перестройке украинской энергетической системы", — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил президента США Байдена, обе партии Конгресса и весь американский народ за предоставление мощной помощи Украине. По его словам, Украине важно понимать, что Штаты готовы помочь пройти зимний период и будут сохранять поддержку столько, сколько необходимо для победы.

Напомним, сегодня, 16 октября — 600 дней с начала полномасштабной войны в Украине. Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам и призвал бороться до конца.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных ракетных ударах России по энергосистеме нашего государства. По его словам, такие вражеские обстрелы с приближением зимы участятся.

Добавим, Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны накануне отопительного сезона. В частности, речь идет и об Одесской области, где важно не только обеспечить теплом людей, но и защитить припортовую инфраструктуру, которую пытаются уничтожить оккупанты.