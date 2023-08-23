Зеленський обговорив з президентом Литви потреби українських військових

Президент України Володимир Зеленський та президент Литви Ґітанас Науседа. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 23 серпня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Вони обговорили ситуацію на фронті та потреби військових України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зустріч Зеленського з Наусєдою

Український лідер подякував президенту Литви за активну участь у реалізації цілей міжнародної Кримської платформи та внесок у всебічну допомогу країні.

"Ми обговорили актуальну ситуацію на полі бою та нагальні потреби українських захисників. Першочергово важлива військово-технічна допомога, включно з навчанням і реабілітацією представників Сил оборони України", — розповів Зеленський.

Під час зустрічі вони розглянули співпрацю з питань продовольчої безпеки та приділили особливу увагу розбудові альтернативних шляхів як маршрутів Чорноморської зернової ініціативи.

Зеленський наголосив, що Україна цінує приєднання Литви до Спільної декларації "Групи семи" та готовність до плідної взаємодії для реалізації Української формули миру, а також проведення Глобального саміту миру.

"Вдячний пану Президенту Гітанасу Наусєді, Литві та всьому литовському народу за вагому підтримку нашої держави та людей. Історична єдність наших народів наближає мир для всієї Європи!" — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Фінляндської Республіки Петтері Орпо, який прибув з візитом до України. Це перший візит Петтері Орпо в Україну на посаді голови уряду своєї країни.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами він відбувається дуже складно. Однак у цьому питанні важливо те, що Сили оборони України постійно та поступово просуваються уперед.