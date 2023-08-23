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Зеленский обсудил с президентом Литвы потребности украинских военных

23 августа 2023 15:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил с президентом Литвы потребности украинских военных
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 23 августа, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Они обсудили ситуацию на фронте и потребности военных Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Встреча Зеленского с Науседой

Украинский лидер поблагодарил президента Литвы за активное участие в реализации целей международной Крымской платформы и вклад во всестороннюю помощь стране.

"Мы обсудили актуальную ситуацию на поле боя и насущные потребности украинских защитников. Первоначально важна военно-техническая помощь, включая обучение и реабилитацию представителей Сил обороны Украины", — рассказал Зеленский.

В ходе встречи они рассмотрели сотрудничество по вопросам продовольственной безопасности и уделили особое внимание развитию альтернативных путей маршрутов Черноморской зерновой инициативы.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит присоединение Литвы к Совместной декларации "Группы семи" и готовность к плодотворному взаимодействию для реализации Украинской формулы мира, а также проведение Глобального саммита мира.

"Благодарен Президенту Гитанасу Науседе, Литве и всему литовскому народу за весомую поддержку нашего государства и людей. Историческое единство наших народов приближает мир для всей Европы!" — добавил Зеленский.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим с визитом в Украину премьер-министром Финляндской Республики Петтери Орпо. Это первый визит Петтери Орпо в Украину в должности главы правительства своей страны.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, оно происходит очень сложно. Однако в этом вопросе важно, что Силы обороны Украины постоянно и постепенно продвигаются вперед.

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