Зеленский обсудил с главой МИД Германии оборонное взаимодействие

Президент Украины Владимир Зеленский и Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Они обсудили оборонное взаимодействие и защиту гражданской жизни в Украине.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Встреча Зеленского с Бербок

"Ценим чрезвычайно весомую немецкую поддержку для Украины. Особенно благодарны за новый пакет оборонной помощи для нашего государства и вообще действительно лидерский вклад в усиление противовоздушной обороны Украины", — подчеркнул глава государства.

Стороны обсудили оборонное взаимодействие, защиту гражданской жизни в Украине, в частности, энергетики, которая остается мишенью для российских оккупантов. Зеленский и Бербок также поговорили о европейской интеграции Украины.



"Спасибо Канцлеру Олафу Шольцу, его команде и всему немецкому народу! Действительно чувствуем, насколько сильна Германия в защите свободы", — добавил Президент Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, это "не кино на полтора часа".

Также мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом США Джо Байденом передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью. Глава государства верит в успех этих переговоров.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский видит смену настроений среди некоторых партнеров. Он убежден, что если союзники не помогут победить в полномасштабной войне Украины, то помогут России.