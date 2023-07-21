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Зеленський обговорив з Ердоганом продовження "зернової угоди"

21 липня 2023 21:50
оновлено: 21:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський обговорив з Ердоганом продовження "зернової угоди"
Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони обговорили продовження "зернової угоди".

Про це повідомляє Володимир Зеленський.

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Продовження "зернової угоди"

7 липня у Стамбулі відбулася продуктивна зустріч між Зеленським та Ердоганом. Український лідер висловив вдячність турецькому колезі за міцну підтримку прагнення України приєднатися до НАТО.

Обидва лідери підтвердили важливість відновлення Чорноморської зернової програми, наголосивши на значущості "зернового шляху" для регіону. Зеленський висловив занепокоєння тим, що дії Росії можуть спричинити продовольчий дефіцит.

Він зазначив, що потенційна їжа стає недоступною для близько 400 мільйонів жителів Африки та Азії. Обидва президенти закликали до спільних дій, щоб уникнути глобальної кризи у сфері харчування.

Крім того, було порушено питання мирного врегулювання в Україні. Зеленський звернувся до Ердогана з проханням допомогти у звільненні українців, зокрема кримських татар, які перебувають у полоні.

"Обговорили реалізацію Формули Світу. Попросив Президента Ердогана сприяти поверненню українських ув'язнених, у тому числі кримських татар", — каже український лідер.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зернова угода "увійшла в історію як дипломатичний успіх". Продовження роботи Чорноморського коридору планується обговорити з Путіним у серпні.

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