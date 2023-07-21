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Зеленский обсудил с Эрдоганом продление "зернового соглашения"

21 июля 2023 21:50
обновлено: 21:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский обсудил с Эрдоганом продление "зернового соглашения"
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили продление "зернового соглашения".

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

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Продление "зернового соглашения"

7 июля в Стамбуле прошла продуктивная встреча между Зеленским и Эрдоганом. Украинский лидер выразил признательность турецкому коллеге за прочную поддержку стремления Украины присоединиться к НАТО.

Оба лидера подтвердили важность возобновления Черноморской зерновой программы, подчеркнув значимость "зернового пути" для региона. Зеленский выразил озабоченность тем, что действия России могут привести к продовольственному дефициту.

Он указал, что потенциальная еда становится недоступной для около 400 миллионов жителей Африки и Азии. Оба президента призвали к совместным действиям, чтобы избежать глобального кризиса в сфере питания.

Кроме того, были затронуты вопросы мирного урегулирования в Украине. Зеленский обратился к Эрдогану с просьбой помочь в освобождении украинцев, включая крымских татар, которые находятся в плену.

"Обсудили реализацию Формулы Мира. Попросил Президента Эрдогана содействовать возвращению украинских заключенных, в том числе крымских татар", — говорит украинский лидер.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновое соглашение "вошло в историю как дипломатический успех". Продление работы Черноморского коридора планируется обсудить с Путиным в августе.

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