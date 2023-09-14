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Зеленський обговорив із міністром Південної Кореї реалізацію атомної енергії

14 вересня 2023 18:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський обговорив із міністром Південної Кореї реалізацію атомної енергії
Президент України Володимир Зеленський та міністр Республіки Корея Вон Хі Рен. Фото: president.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський обговорив двосторонні відносини з міністром земель, інфраструктури та транспорту Республіки Корея Вон Хі Реном. Міністр прибув до Києва очолюючи делегацію з корейських офіційних осіб та представників бізнесу.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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У повідомленні йдеться, що Зеленський висловив вдячність Республіці Кореї за декларування підтримки української територіальної цілісності та надання фінансової допомоги у 2,3 мільярда доларів США для реконструкції інфраструктури.

Президент України запросив корейських підприємців активніше інвестувати в українські проєкти у сфері атомної та зеленої енергії, виробництва техніки, видобутку корисних копалин та інших галузей.

Зеленський також наголосив на важливості співробітництва в галузі транспорту, особливо у розробці проєктів швидкісних залізничних магістралей, що пов'язують Україну з Європою.

"Упевнений, що така співпраця дозволить забезпечити нові робочі місця та нове економічне зростання як для України, так і для Республіки Корея", — сказав український лідер.

Своєю чергою, міністр Вон Хі Рен підтвердив намір Республіки Кореї продовжувати підтримувати Україну в її прагненні до свободи та суверенітету. Він також висловив жаль щодо складної ситуації, з якою зіткнувся український народ, засуджуючи дії Росії.

Нагадаємо, що глава канцелярії польського президента Павло Шрот анонсував зустріч Анджея Дуди із Президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом. Це пов'язано з напругою, яка виникла між Польщею та Україною через імпорт української агропродукції.

 

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