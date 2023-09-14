Зеленский обсудил с министром Южной Кореи реализацию атомной энергии

Президент Украины Владимир Зеленский и министр Республики Корея Вон Хи Рен. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил двусторонние отношения с министром земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Вон Хи Реном. Министр прибыл в Киев возглавляя делегацию из корейских официальных лиц и представителей бизнеса.

Об этом сообщает Офис Президента.

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В сообщении говорится, что Зеленский выразил признательность Республике Корее за декларирование поддержки украинской территориальной целостности и предоставление финансовой помощи в 2,3 миллиарда долларов США для реконструкции инфраструктуры.

Президент Украины пригласил корейских предпринимателей активнее инвестировать в украинские проекты в сфере атомной и зеленой энергии, производства техники, добычи полезных ископаемых и других отраслях.

Зеленский также подчеркнул значимость сотрудничества в области транспорта, особенно в разработке проектов скоростных железнодорожных магистралей, связывающих Украину с Европой.

"Уверен, что такое сотрудничество позволит обеспечить новые рабочие места и новый экономический рост как для Украины, так и для Республики Корея", — сказал украинский лидер.

В свою очередь министр Вон Хи Рен подтвердил намерение Республики Кореи продолжать поддерживать Украину в ее стремлении к свободе и суверенитету. Он также выразил сожаление о сложной ситуации, с которой столкнулся украинский народ, осуждая действия России.

Напомним, что глава канцелярии польского президента Павел Шрот анонсировал встречу Анджея Дуды с Президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время. Это связано с напряжением, которое возникло между Польшей и Украиной из-за импорта украинской агропродукции.