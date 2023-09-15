Зеленський обговорив із головою Єврокомісії зняття ембарго на постачання українського зерна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. В рамках переговорів вони обговорили зняття ембарго на постачання українського зерна.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

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Зеленський повідомив, що після переговорів із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн було знято обмеження від Єврокомісії на експорт української аграрної продукції до Європейського Союзу.

Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн за вірність принципам вільного ринку. Це свідчення глибокої довіри та солідарності між Україною та ЄС. Європа стає сильнішою, коли дотримуються встановлених правил і домовленостей.

При цьому український лідер уточнив, що наразі необхідно, щоб європейська солідарність виявилася і на двосторонньому рівні, особливо з огляду на складну ситуацію в Україні. У разі порушень прав ЄС з боку сусідів Україна реагуватиме в рамках закону.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 15 вересня стало відомо, що Європейська комісія знімає ембарго на постачання українського зерна. Таким чином, після 15 вересня ЄС не продовжуватиме обмеження на імпорт.