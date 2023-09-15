Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии снятие эмбарго на поставки украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В рамках переговоров они обсудили снятие эмбарго на поставки украинского зерна.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

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Зеленский сообщил, что после переговоров с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, были сняты ограничения от Еврокомиссии на экспорт украинской аграрной продукции в Европейский Союз.

Зеленский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за верность принципам свободного рынка. Это свидетельство глубокого доверия и солидарности между Украиной и ЕС. Европа становится сильнее, когда соблюдаются установленные правила и договоренности.

При этом украинский лидер уточнил, что теперь необходимо, чтобы европейская солидарность проявилась и на двустороннем уровне, особенно учитывая сложную ситуацию в Украине. В случае нарушений прав ЕС со стороны соседей, Украина будет реагировать в рамках закона.

Напомним, что в пятницу, 15 сентября стало известно, что Европейская комиссия снимает эмбарго на поставки украинского зерна. Таким образом после 15 сентября ЕС не будет продолжать ограничения на импорт.