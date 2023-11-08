Зеленський обговорив із американським міністром відновлення інфраструктури України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром транспорту США Пітом Буттіджеджеом. Сторони обговорили поновлення інфраструктури України та перспективи спільного оборонного виробництва.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

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Зеленський повідомив, що під час продуктивної зустрічі з міністром транспорту Сполучених Штатів Пітом Буттіджеджом вони розглянули питання відновлення інфраструктури України, розширення транспортних зв'язків для збільшення експорту наших товарів на зовнішні ринки, а також можливості співробітництва у сфері оборонного виробництва.

Крім того, Президент України висловив подяку Сполученим Штатам за їхню рішучу підтримку в процесі реконструкції України, яка страждає від щоденних жорстоких нападів з боку держави-агресора, яка використовує ракети та безпілотники.

"Саме завдяки міцній підтримці наших союзників, якими є США, ми зміцнюємося щодня у нашій боротьбі з цим злом", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Президент України Володимир Зеленський назвав вірним такий крок Європи.

Тим часом у Сполучених штатах Америки, попри попередні заяви, з розумінням ставляться до позиції президента України Володимира Зеленського про те, що проведення виборів під час війни не на часі. Там кажуть, що ця позиція "відповідає нашій Конституції".