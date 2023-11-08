Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський обговорив із американським міністром відновлення інфраструктури України arrow

Зеленський обговорив із американським міністром відновлення інфраструктури України

8 листопада 2023 18:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський обговорив із американським міністром відновлення інфраструктури України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром транспорту США Пітом Буттіджеджеом. Сторони обговорили поновлення інфраструктури України та перспективи спільного оборонного виробництва.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Читайте також:

Зеленський провів переговори з американським міністром

Зеленський повідомив, що під час продуктивної зустрічі з міністром транспорту Сполучених Штатів Пітом Буттіджеджом вони розглянули питання відновлення інфраструктури України, розширення транспортних зв'язків для збільшення експорту наших товарів на зовнішні ринки, а також можливості співробітництва у сфері оборонного виробництва.

Крім того, Президент України висловив подяку Сполученим Штатам за їхню рішучу підтримку в процесі реконструкції України, яка страждає від щоденних жорстоких нападів з боку держави-агресора, яка використовує ракети та безпілотники.

"Саме завдяки міцній підтримці наших союзників, якими є США, ми зміцнюємося щодня у нашій боротьбі з цим злом", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Президент України Володимир Зеленський назвав вірним такий крок Європи.

Тим часом у Сполучених штатах Америки, попри попередні заяви, з розумінням ставляться до позиції президента України Володимира Зеленського про те, що проведення виборів під час війни не на часі. Там кажуть, що ця позиція "відповідає нашій Конституції".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Актуальне по темі