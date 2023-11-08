Зеленский обсудил с американским министром возобновление инфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром транспорта США Питом Буттиджеджом. Стороны обсудили возобновление инфраструктуры Украины и перспективы совместного оборонного производства.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

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Зеленский сообщил, что в ходе продуктивной встречи с министром транспорта Соединённых Штатов Питом Буттиджеджем они рассмотрели вопросы восстановления инфраструктуры Украины, расширения транспортных связей для увеличения экспорта наших товаров на внешние рынки, а также возможности сотрудничества в сфере оборонного производства.

Кроме того, Президент Украины выразил благодарность Соединенным Штатам за их решительную поддержку в процессе реконструкции Украины, страдающей от ежедневных жестоких нападений со стороны государства-агрессора, использующего ракеты и беспилотники.

"Именно благодаря прочной поддержке наших союзников, каковыми являются США, мы укрепляемся каждый день в нашей борьбе с этим злом", — сказал Зеленский.

Напомним, что Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский назвал верным такой шаг Европы.

Тем временем, в Соединенных штатах Америки, несмотря на предварительные заявления, с пониманием относятся к позиции президента Украины Владимира Зеленского, о том, что проведение выборов во время войны не ко времени. Там говорят, что эта позиция "соответствует нашей Конституции".