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Зеленський назвав тих, хто, імовірно, стоїть за атакою на Кремль

11 травня 2023 14:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський назвав тих, хто, імовірно, стоїть за атакою на Кремль
Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За атакою дронів на резиденцію Володимира Путіна в Кремлі стоять самі росіяни. Україні це точно було не потрібно, а от хтось із ФСБ цілком міг організувати таку операцію.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю BBC.

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Чи причетна Україна

Володимир Зеленський запевнив, що Україна не має жодного стосунку до атаки дронів по Кремлю.

Глава держави відзначив кілька моментів у цій дроновій історії, які викликають питання: "Як воно долетіло прямо в Кремль з України? Як так, що у них не працює ППО зовсім? І як так, що воно зачепилося за шпиль? І що це таке в цілому? Що це таке було, можна побачити деталі, що це за великий відомий український або американський такий був дрон?".

Одним словом, зазначив Зеленський, зрозуміло, що російські заяви про причетність України до атаки дронів на резиденцію Володимира Путіна — це вигадка.

Не переконали навіть своїх

Президент України наголосив, що “українська” версія не переконала навіть самих росіян, що вже говорити про світову спільноту.

"Не повірили навіть їхні пропагандисти. Тому що це виглядало дуже, дуже штучно", — пояснив Володимир Зеленський.

Хто стоїть за тією атакою

На думку глави держави, організаторами цієї атаки є самі росіяни.

"Я не можу вам сказати на 100%, може, там хтось в Москві з їхніх груп, ФСБ чи ще від когось", — припустив Президент.

Нагадаємо, пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.

"Кремль розцінює спробу удару київським режимом як сплановану терористичну акцію та замах на президента РФ напередодні Дня Перемоги. Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю де і коли вважатиме за потрібне", — заявила тоді кремлівська пресслужба.

Також міністерство закордонних справ РФ пригрозило Україні наслідками за нічну атаку дронами.

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