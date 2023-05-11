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Зеленский назвал тех, кто предположительно стоит за атакой на Кремль

11 мая 2023 14:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зеленский назвал тех, кто предположительно стоит за атакой на Кремль
Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За атакой дронов на резиденцию Владимира Путина в Кремле стоят сами россияне. Украине это точно не нужно, а вот кто-то из ФСБ вполне мог организовать такую операцию.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC.

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Причастна ли Украина

Владимир Зеленский заверил, что Украина не имеет никакого отношения к атаке дронов по Кремлю.

Глава государства отметил несколько моментов в этой дроновой истории, которые вызывают вопросы: "Как оно долетело прямо в Кремль из Украины? Как так, что у них не работает ПВО совсем? И как так, что оно зацепилось за шпиль? И что это такое в целом? Что это такое было, можно увидеть детали, что это за большой известный украинский или американский такой был дрон?".

Одним словом, отметил Зеленский, понятно, что российские заявления о причастности Украины к атаке дронов на резиденцию Владимира Путина – это вымысел.

Не убедили даже своих

Президент Украины подчеркнул, что "украинская" версия не убедила даже самих россиян, что уж говорить о мировом сообществе.

"Не поверили даже их пропагандисты. Потому что это выглядело очень, очень искусственно", — пояснил Владимир Зеленский.

Кто стоит за атакой

По мнению главы государства, организаторами этой атаки являются сами россияне.

"Я не могу вам сказать на 100%, может там кто-то в Москве из их групп, ФСБ или еще от кого-то", — предположил Президент.

Напомним, прессслужба Владимира Путина сообщила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю. При этом российские военные и спецслужбы якобы сумели подбить два украинских беспилотника.

"Кремль расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы. Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда сочтет нужным", — заявила тогда кремлевская прессслужба.

Также министерство иностранных дел РФ пригрозило Украине последствиями за ночную атаку дронами.

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