Зеленский рассказал о целях предстоящего Саммита мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что будущей площадкой для сделок безопасности должен стать июньский Саммит мира, который пройдет в Швейцарии. Также он отметил, что западные партнеры не подталкивают Украину к мирным переговорам с Россией.

Об этом Президент сообщил в разговоре с журналистами, в пятницу, 17 мая.

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Будущий Саммит мира и ожидания Зеленского к нему

Глава Украины отметил, что во время предстоящего Саммита мира он надеется на соглашения о безопасности для государства, прежде всего речь идет о гарантиях безопасности ядерной и энергетической безопасности.

Отвечая на вопросы журналистов о том не толкают ли западные союзники Украину к переговорам с Россией, Зеленский отметил, что никто не заставляет такое делать, но подобные намеки есть в атмосфере мира.

"Мы хотим в результате получить коммюнике. Хотим получить энергетическую безопасность, включая ядерную. Потому, я считаю, что здесь все заинтересованы, и это может нам дать возможность спрогнозировать другую зиму. Хотим получить свободное судоходство. Любые грузы украинским морем без риска. Это и безопасность людей в Одессе и в целом на Юге. Потому что они бьют по портам – это и инфраструктура, и море, и экономика", — рассказал Зеленский о своих ожиданиях от Саммита мира.

Также Президент подчеркнул, во время летнего Саммита Украина будет стремиться вернуть всех своих пленных военных и детей, вывезенных в РФ.

"Перед тем как говорить с РФ, нужно, чтобы был детальный план, который согласован всем миром. Работаем в разных направлениях. Я говорю с лидерами. Дипломатами Андрей Ермак занимается. Вчера он презентовал с Расмуссеном в Дании аналитический документ по Украине в НАТО. в Брюсселе он с нашей командой встречался со многими послами, включая Китай и Глобальный Юг, в отношении Саммитах" — добавил Зеленский.

Напомним, Глобальный саммит мира пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. Президент Зеленский сообщал, что к участию могут присоединиться все континенты. Также он напомнил, что Россию не пригласили на Саммит и подчеркнул, что она хочет сорвать переговоры между странами.

Президент Зеленский 14 мая провел встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Стороны обсудили предстоящий Глобальный саммит мира и необходимость дополнительного вооружения для Украины.