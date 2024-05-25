Зеленський наголосив на необхідності закриття ворожих пропагандистських каналів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що закривати засоби масової інформації є неправильним. При цьому він наголосив, що необхідно ліквідовувати проросійські пропагандистські канали.

Про це Зеленський сказав під час інтерв'ю виданню ORDA News.

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Закрити пропагандистські канали

"Закривати ЗМІ — це не дуже правильно. А ось закривати пропагандистські канали однозначно, максимально", — Зеленський.

Як приклад, Зеленський навів медіа-імперію кума президента Росії Володимира Путіна і колаборанта Віктора Медведчука.

"У нас був санкціонований власник, Медведчук, який мав російські канали та партію. Ми закрили його канали ще до вторгнення", — нагадав глава держави.

Зеленський наголосив, що українське суспільство має розуміти, що такі заходи необхідні.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів, що України виносить на Саміт миру три пункти. Йдеться про забезпечення ядерної та продовольчої безпеки, а також обмін полонених за принципов "всіх на всіх".

Зеленський у суботу, 25 травня, розповів про перші доповіді щодо російського ракетного удару по будівельному гіпермаркету. Глава держави повідомив, що наразі на місце трагедії прибули всі необхідні служби — ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція.