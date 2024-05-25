Зеленский отметил необходимость закрытия вражеских пропагандистских каналов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что закрывать средства массовой информации неправильно. При этом он подчеркнул, что необходимо ликвидировать пророссийские пропагандистские каналы.

Об этом Зеленский сказал во время интервью изданию ORDA News.

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Закрыть пропагандистские каналы

"Закрывать СМИ — это не очень правильно. А вот закрывать пропагандистские каналы однозначно, максимально", — Зеленский.

В качестве примера Зеленский привел медиа-империю кума президента России Владимира Путина и коллаборанта Виктора Медведчука.

"У нас был санкционированный собственник, Медведчук, у которого были российские каналы и партия. Мы закрыли его каналы еще до вторжения", — напомнил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинское общество должно понимать, что такие меры необходимы.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, что Украина выносит на Саммит мира три пункта. Речь идет об обеспечении ядерной и продовольственной безопасности, а также обмене пленных по принципам "всех на всех".

Зеленский в субботу, 25 мая, рассказал о первых докладах относительно российского ракетного удара по строительному гипермаркету. Глава государства сообщил, что на место трагедии прибыли все необходимые службы — ГСЧС Украины, медицинские службы, местные власти, полиция.